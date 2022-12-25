甫結束訪美行程的烏克蘭總統澤倫斯基今天抨擊俄羅斯發動「恐怖行動」。俄軍在平安夜當天對烏國南部赫松市發動砲擊，造成至少10人死亡、58人受傷。

法新社報導，儘管俄羅斯軍隊早已撤離赫松市（Kherson），但當地仍在莫斯科武器射程內，受到的威脅也未解除。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram發布照片，顯示赫松街道上遍布著火的車輛、粉碎的窗戶玻璃和屍體。他說，「這是赫松…在聖誕節前一日早晨，市中心的狀況。」

他還指控，俄軍是「為恐嚇和享樂而殺戮人命」。

澤倫斯基強調，「這就是烏克蘭的真實生活…世界必須看見並理解我們正努力對抗真正的邪惡。」

烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也透過推文呼籲，「當歐洲、北美及其他地區的家庭準備享用聖誕節大餐，別忘了烏克蘭正對抗邪惡。」（譯者：施施）1111225