【愛傳媒游毓蘭專欄】蔡英文在上台之前，聲稱反貪腐，要人民可以對政府大聲喊、可以拍桌，絕沒有想到上台之後，不過六年半， 黑金橫行，廟堂之上盡是貪瀆濫權之輩。

台南市政府經發局長涉貪被聲押獲准，他是被搜出贓款，也承認接受性招待，令人不解的是，今年五月間台南市議會早已舉發，台南市政府政風處居然是查無不法，又因為媒體多為綠營掌控，謝龍介不惜到台北來開記者會，仍然無法在選前獲得像辦林姿妙、高虹安案般的重視，直到陳凱凌即將被發布為副市長之前才趕緊出動搜索，否則，恐怕等紙包不住火，又會像林智堅案屍橫遍野！

中華民國的反貪機制真的如此不堪嗎？

在地方制度法中排除適用的警察、政風、人事、主計，讓中央可以一條鞭指揮，原本是避免被地方勢力箝制，沒想到在黨政軍媒大權獨攬的中央專政下，如此的不堪聞問！

連防疫都可以當成分贓的大餅，把人民的生命拋諸腦後。看看鄰近的越南吧。越南共產黨總書記阮富仲，原本二任屆滿不再連任，去年就以打貪為名，獲得人民的支持，續任第三屆。

最讓人民有感的就是，將趁疫謀財的官員，不論層級多高，一網打盡！

因為越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一度展開鎖國防疫，公民必須搭乘官方指定的救援包機才能返國，然而多名官員藉此受賄，以至「手續繁瑣」、「天價收費」指控不斷。有民眾向越媒泣訴，自己從美國返回越南花了近新台幣30萬元。

越南疫情救援包機貪腐案涉案人員愈來愈多，被控受賄的嫌犯包括常務副總理助理阮光靈（NguyenQuang Linh）、前外交部副部長蘇英勇（To AnhDung）、前外交部領事局局長阮氏香蘭（Nguyen ThiHuong Lan）以及派駐日本、馬來西亞、俄羅斯和安哥拉等國的外交官，，迄今已有超過35人涉案被抓。下台的官員有副總理、衛生部長、河內市長、公安部門等高官。

蔡英文準備召開國安會議討論敗選原因，其實不必討論了，他山之石可以攻錯，反貪腐才能救台灣。

作者為立委、前警大教授

照片來源：蔡英文總統臉書粉絲專頁截圖。

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