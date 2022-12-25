【愛傳媒簡秀枝專欄】人若無求品自高，藝術創作若丟棄框框架架，忘卻目的與功能性，更能自由自在，海濶天空，呈現出真正的美學魅力與價值。而瑕疵、廢棄物，轉個向、翻個身，自然天成，反而富饒韻味。

12月22日，取名為《無名的繆思》的跨域聯展，給了大家反思機會，原來「藝術家不只要創作美，更要發現美」，而藝術之美，無所不在。

人間無處不美，只是目的性太強，要求的功能也太多，讓美變得很沈重，很彆扭，也因此嚇走許多人，不敢親近美，任藝術之美，束之高閣或擦肩而過。

由台中「順天建築．文心．藝術中心」所主辦的《無名的繆思》聯展，跨足了繪畫、建築與服裝3個領域，透過藝術家江賢二、建築師林友寒、時尚設計師周裕穎等，共同思考與合作，由「撿起」到「發現」，以無名的繆思，追尋未知，創造美感體驗，也以更多視角定義藝術之美。

原來「美」隨著身處的時代、關注的事物，而產生多種定義。無名的美，其實是來自於過去與現在的內在省思，甚至延伸到未來的望想與期望。

首先，他們在創作與展覽中，不斷自問，也反問觀賞者，究竟大家用什麼樣的眼光，看待同一種素材 ? 而各自的創作，又產生何種美感經驗與美感結果？最後，該如何面對與定義「未知」的美 ？

展覽中特別放映3位創意人跨域跨界合作的作品——《江賢二藝術園區》及《旅人》系列影片，倍增豐盈與趣味性。

今年80歲的江賢二，創作生涯超過半世紀，曾在異地飄泊，走過封窗苦思，嚴格自我要求，凡是創作就是要精準呈現他信仰中的藝術內涵與美學價值，在嘔心瀝血、焦頭爛耳之餘，果然留下分毫不差的黑畫，宗教性十足。

從巴黎、紐約、台北，再出國、回國，最後移居台東，情定東台灣，讓太平洋的海風濤浪，給了江賢二另一種美感體悟，讓他恍然大悟，藝術其實散落在風生水起的大自然裡。

走過大半生的跌宕起伏，生老病死的思考也更深，江賢二嘗試自我解放，鬆綁自己自以為是的信念與陳規。

這個一念之間的放下，果然，帶來「失之毫釐，差以千里」的有機發展，當他不再苛求精準的構圖、造型、色彩、賞析效果，整個人豁然開朗了起來，而創作成果也多元風趣，讓藝術俯拾皆是，無所不美。

當「江賢二藝術園區」的夢想，透過公益平台嚴長壽董事長與團隊的協助，逐漸成型，江賢二自信心更足。從藝術家的身分，他自在地兼作工地管理員，清晨4點半就起床，喝完現煮黑咖啡，他開始在晨嵐中巡視工地，鉅細靡遺，在斷瓦殘垣中，重新觀看那些曾經具備空間功能與使命的老牆壁、銹鋼材，尤其常民愛用的建材浪板，從堆疊廢料、破銅爛鐵中，看見那些得自歲月積累與烙印下的痕跡，縱使殘缺不全，褪色變形，當他重新撿拾，翻個面，𨍭個向，或稍加敲錘，卻展現出的姿色容顏，千變萬化，讓人驚喜不已。

原來藝術創作，不需要標準答案，二維、三維等制式空間外，還有許多無法歸類，也無需歸類的成品，都可以成為藝術。

「打開心鎖，移走框架、重新成為自己的主人，自己拍板決定藝術的面向、意涵與價值。自信自在，藝術與美感，果然無所不在。」江賢二帶著這種解放自己、重新定義藝術的心情，成為「江賢二藝術園區」最新發現，帶著最有機的成長價值，讓他可以為所欲為，百花齊放式的創作，而且呈現出童叟無欺、老少咸宜，歲歲年年。

12月23日的展覽現場，半透明建築浪板，原本規律呆板，但一經巧手讓色彩層層疊加，互相滲透，呈現出自然的紋理色澤，乍見繽紛，而堅硬特性的材料，透過巧妙銜接，展現出絲綢般的柔軟與延展效果，讓整個展間，有如薄紗飛舞，柔和彩亮起來，蓬蓽生輝。

根據策展人劉和宣解釋，「繆思 Muse」是掌管藝術與科學的女神，現今則代表著激發藝術家創作靈感的人與事；而「無名的」意指在主流之外，被認為和藝術無關的創作材料與手法，它們或許是跨領域的、未完成的、瑕疵的、廢棄的素材，若換個角度看，「無名」是那些未被發掘的藝術潛能，它們所生成的美麗是未知的，而這些無名的繆思多來自創作者自身的經驗與生活周遭的發現。

展覽主視覺，源自江賢二2022年所創作的《火與冰Perish II》，他以台東舊畫室拆除的浪板外牆創作，經過多年日曬雨淋的浪板，累積自然鏽蝕的時間痕跡，堆疊出的質感，超乎人為刻意與再造的結果。

舉例來說，「金樽系列」，是江賢二以建築黑模板創作的系列作品。黑模板是在建造清水混凝土建築時，所使用的木製模板，在拆模之後，即會被丟棄。

江賢二把那些廢棄模板篩選撿拾，讓殘留在模板上的土漬，自成一格，美麗效果，超乎想像，尤其以水泥調合顏料、形塑厚重肌理，賦予那些原本應被丟棄的模板新生命與特別價值。在江賢二眼裡，被拆裝下來的鋼筋與建築黑模板，都是他的繆思，色澤與紋理都是他前所未見、未知的美麗，他發現舊物的絕美性，顛覆一般人對於藝術與材料的既定想像，那樣的創作，無損他對「內在精神性」的永恆追尋，同時把藝術之路，變得更可親、更寬廣，更能雨露均霑，分享普羅大眾。

對建築師林友寒而言，以江賢二的浪板、廢棄鷹架，透過重新組建，創造出有趣的空間體驗，讓他越做越盡興，可以媲美藝術家的再創作。

林友寒追憶往事說，他在德國創作接到的第一個案子，是設計河岸邊的販票亭。預算不多，又必須考量整個地景特性，最後他與業主敲定用鍍金屬建材，鍍金屬建材固然新穎漂亮，但價錢昂貴，色澤也因為過度搶眼，略嫌矯情，就在推敲考量之時，他猛然發現一些沒處理好的鍍金屬板，斑駁不完整，明顯是缺陷品，讓他喜出望外，以極便宜價錢，又有殘缺之美，讓整體票亭與大自然融合的恰到好處，點石成金、石破天驚的偶遇，讓賓主盡歡，為他的建築師生涯起了一個奇特美好的開始。

「建築師的角色，是將建築，用耐方式，很自然地置放在對的地方，任其自然發展。」參與「江賢二藝術園區」的設計，責任就是要在台東自然生態環境中，讓建築融入，共同成就獨一無二的超級大雕塑品。

林友寒話說創意緣起，就是從江賢二《13.5坪》立體雕塑作品發想，該作品創作於2007年。那是他參觀江賢二畫室時發現的，看到該作品，他心大喜，深受啓發，靈光一閃，他決定依該雕塑品造型，作為園區建築的外貌，於是開始動筆繪製草圖，得來的靈感與創意，竟然全不費工夫。

林友寒表示，他思考藝術品的雕塑，成為空間建築的可能性時，還認真考慮了臺東的天候，與大自然呼應的關係，同時思考空間所能傳達的精神性，最後讓《江賢二藝術園區》和園區內作品，裡應外合，成為受矚目案例。

時裝設計師周裕穎在欣賞江賢二平面畫作、立體雕塑之後，也拆解江賢二作品創意，再重新組合成時尚品味，特別是把江賢二的藝術世界的精華，可以透過時尚呈現。

例如，色彩繽紛的江賢二抽象畫作，他精挑細選後，作成緹花布匹，再作各種設計成品。由於緹花浮紗，很不好編織，一不小心就會出現脫針的瑕疵，織布師父對於那些瑕疵品總是躲躲藏藏，急於把瑕疵緹花布抽除，但周裕穎眼明手快，視為瑕疵品為珍寶，愛不釋手。他認為，帶有瑕疵效果的緹花布，是流動光線的最佳詮釋，刻意細工反而打造不出來的。

同樣的，堅硬浪板，透過裁切，也可以穿搭時尚，達到非常另類效果，讓周裕穎越來越喜歡在江賢二作品中，尋寶追艶，總是能斬獲連連，心想事成。對於周裕穎與江賢二的合作，早在去（2021 ）年臺北時裝週的《旅人系列》，就曾以時尚潮服，讓大家眼睛為之發亮，見識兩位創意人的功力。

周裕穎透露，當他嘗試學習藝術家思考時尚創作，用藝術家的眼睛，把質感透過織布呈現出來，不裁片、透過高低層次，讓觀看江賢二的創作，能更加完整與豐富。

江賢二的創作生涯，像是居住於不同城市的一段段旅行，周裕穎不僅透過轉譯畫面的紋理與顏色，也向江賢二以跨域媒材的創作手法學習，使用特殊剪裁、3D緹花、數位印刷等技術讓服裝成為行走的藝術品，呈現了江賢二豐盛的創作生命。

而「旅人系列」服裝作品，成為時尚設計上、跨界合作的精彩成果，讓推動文創產業、扶植創意人有功的文化部長李永得、次長李連權，與有榮焉，讚歎感動在心底。

李連權專程趕赴台中，參加《無名的繆思》開幕典禮，他在致詞中指出，文化部核心職能有三，分別是：

一、建立藝術文化發展環境，協助藝術創作者發揮熊熊的創作慾望，獨立形式、獨特內容，建立自己獨一無二的美學與風格。

二、協助藝術家及其作品，建立小眾市場及大眾市場，運用投、融資等各種工具，開創國內外巿場。

三、協助藝文欣賞環境，深化民眾美學素養，提高整體台灣國民的文化水準。

李連權語帶幽默，他說，這原本是一個國家要做的事，而江賢二老師神通廣大，創思泉湧，他一個人就扛起該三項工作，除了樹立個人文化藝術風格，也跨域協助許多年輕藝術家，精進文化藝術創作，並協助加入大眾市場。

另外，江賢二彷佛為台灣社會捲起千堆雪，從台東的藝術園區、台北、高雄兩所公立美術館的回顧展，這回在台中，運用跨界聯展，突顯了哲學反思，也重新定義美學，不啻帶給業界當頭棒喝，突破藝術美學上的陳腐框架，民眾也從中受益，從作品悟出弦外之音，有了更多自省、反思機會。

李連權特別代表文化部及李永得部長，向江賢二致上最深敬意，也祝福林友寒與周裕穎等傑出新秀，共同完成聯展的良苦用心。該展覽開幕酒會後，立即舉辦座談會，除了江賢二、林友寒、周裕穎與策展人劉和宣外，前北美館館長林平也參與座談。

大家異口同聲對於「瑕疵」、「廢棄物」，與藝術的跨界的媒材運用，讓創作的路，不再是線性而是蜿蜒無盡的，他們以完全不同的觀點詮釋媒材，為江賢二的藝術做出美的、造型上、精神性的回應。

林平本身曾從事創作，也擔任過大學教職，行政所長，他對藝術美學、美術教育，心有戚戚焉，孩子的純真童趣，往往在教育體制的積非成是中折傷，是反樸歸真，讓創作自由，讓瑕疵不再是瑕疵，讓一切發生於自然真誠，讓精神內涵因應而生，藝術生活化、生活藝術化成為可能。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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