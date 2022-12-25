高雄市議會今天（25日）將舉行正副議長選舉，原國民黨籍議員曾俊傑昨突然拋出震撼彈，不但宣布退出國民黨團運作並退黨，更在關鍵時刻帶槍投靠民進黨，與民進黨康裕成搭檔，參選副議長。深耕高雄的柯志恩深夜發文，文章第一句就痛批，「背叛」的外衣就是「欺騙」，本質就是受了利益的誘惑。做出了損人、傷人之事，還把可羞可鄙美化成高尚清流，大言不慚的恥度令人刷新三觀！文末再補一槍，如果早已和綠營暗通款曲，為何選舉時不大方承認，真有骨氣，為何還要以國民黨籍騙取支持與信任，尊嚴何在？！誠信何在？！

柯志恩在臉書發文表示，在政治上帶槍投靠，換來唾手可得的副議長寶座，這樣的交換，太陽底下並非新鮮事，而在道義放兩旁，利益擺中間的台灣政壇，更非少見。只是這種行為，過去被視為「賣友求榮」，背叛者巴不得隱身起來、沉默以對，但如今世風日下，道德標準一再下降，甚至黑白顛到、價值錯亂，居然把對政治理念的背叛、對同志和政黨的傷害、以及對支持者的欺騙，硬抝說是「為了城市的進步而不分藍綠」！把可羞可鄙美化成高尚清流，這種大言不慚的恥度，除了搖頭，更令人刷新三觀！

柯志恩指出，做錯事還強詞奪理、一再狡辯，或許大家都見識過，但明明做了對不起眾人、違背誠信道德的醜事，卻還要編織冠冕堂皇的理由，這實在嚴重挑戰道德的底線！相信大多數選民，不管其政黨立場為何，對從政者的格調，還是看的很透澈。否則今天可以為了利益背叛A，同樣明天也會為了更大利益而背叛B，不是嗎﹖

柯志恩說，可笑又諷刺的是，某綠委大大稱讚背叛者優秀，並大誇誘惑他的市長「不分黨派的氣度與格局」，但難道忘了她2天前才說「憂台南高雄議長選舉跑票」、「跑票，我一定力主開除黨籍」，果真雙標黨出身的腦袋就是＂與眾不同＂！