本刊今年五月曾直擊Jinbo熱戀李芷婷，如今兩人情散，Jinbo坦言這段感情對他來說相當深刻。（圖／本刊攝影組）

22歲的創作歌手湯竣博（Jinbo）今年五月曾被時報周刊CTWANT直擊，與李芷婷一同出席《全明星運動會3》的聚會，戀情因此曝光，兩人也大方認愛，後來卻開直播吵架，還在節目上揭露性生活，可說是愛得轟轟烈烈，不過卻在9月傳出分手消息。Jinbo接受本刊專訪時坦言這是一段很深刻的感情，需要時間慢慢消化，暫時還不想展開新戀情。

Jinbo與李芷婷其實交往了1年多，不過公開後僅4個月就分手，他提到當初認愛後成為眾人的焦點，雖然有些不習慣，但他也只是當成一個人生經驗，並沒有太在意，沒想到會造成這麼大的轟動，再加上網路上有很多不實的言論，來自四面八方的壓力讓他一度覺得天要塌下來了，「但經過調適就覺得沒關係，既然已經發生了就解決。」這段期間家人與朋友的陪伴給了他很大的力量，表示自己的個性屬於報喜不報憂，爸媽雖然會擔心，但也認為他已經長大了，可以扛得住這些壓力。

認愛李芷婷後不實謠言滿天飛，曾讓Jinbo一度覺得天快塌下來。（圖／莊立人攝）

當時兩人開直播對罵，李芷婷怒稱Jinbo是「渣男」，對此Jinbo不諱言大學時的確喜歡到夜店玩，但隨著年紀增長，現在的他自認已經不像以前這麼愛玩，反而希望把精神放在工作上；至於會不會擔心未來被貼上「李芷婷前男友」的標籤？他豁達說：「這確實是已經發生的事情，不需要去叫人不要提，這就是我做的事情，要勇於承擔，但希望做了更多的事情之後，大家會忘記這件事情，去提新的東西。」

談到網路酸民的言論，Jinbo無奈表示：「他們要講負面的事情是他們的選擇，他們要攻擊我，我也不能怎麼樣，但如果不看的話我也不痛不癢，做好該做的事情就好。」被問到哪個爆料讓他覺得最扯，他笑說：「沒有看到最扯的，因為都很扯！」其中一篇爆料說他欠錢，讓他覺得很莫名其妙，「我沒有印象欠任何人錢，打給我叫我還錢就好了啊，爆料幹嘛？但目前為止沒有人打給我說我欠錢。」

面對逝去的戀情，Jinbo意識到自己的不足，暫時還不想展開新戀情。（圖／莊立人攝）

問及分手原因，Jinbo低調不願多談，至於是否有過挽留對方的念頭？他表示：「私底下自己會有這些（想法），但很快就處理好，我們現在還是好朋友，個人覺得是滿成熟的處理方式。」他也說在這段感情中意識到了自己的不足，包括對於小事不夠貼心、容易生悶氣，苦笑說：「我在單身的時候情緒比較穩定，短時間內還不想談戀愛，沒有準備好就不要去害別人，算是一種公德心。」

雖然感情觸礁，但Jinbo的事業展開新篇章，推出首張專輯《沒有靈魂的軀殼》，他原本是橄欖球選手，但因不確定繼續打球是否能闖出一片天，便決定轉往音樂圈發展，雖然做音樂的生活同樣不穩定，不過他自認是個自由的靈魂，無法當朝九晚五的上班族，而音樂是他真正想追求的東西，因此決心在這方面深耕。

面對網路酸民的言論，Jinbo採取無視的態度，也不擔心被貼上標籤，只求做好自己該做的事情。（圖／莊立人攝）

此次Jinbo親自擔任製作人，由於個性龜毛，所有細節都要做到最完美，也因此給自己很大的壓力，「會覺得無法突破自己，也怕辜負粉絲，沒達到大家的期許。」他也說今年是人生中很重要的一年，雖然差點被低潮打敗，但他還是盡量給予自己信心，表示：「曾經想過乾脆不要做音樂，但就是要克服，做這行如果沒有自信很難繼續做下去！」並自我期許能向大家展現出更正向的一面。

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