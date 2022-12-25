根據《美麗島電子報》曝光的12月國政民調，總統蔡英文執政滿意度跌了7.6個百分點，來到38.9％，行政院長蘇貞昌也跌了4.8個百分點，來到34.7％。媒體人吳子嘉24日在《董事長開講》網路直播節目中表示，總統跟行政院長的執政滿意度，雙雙跌破40％，「都已經到無法執政的條件了」。

新科台北市議員林珍羽也在節目上表示，台北市立委補選，民進黨吳怡農唯一有可能獲勝的機會，就是1月8日內閣大規模全面改組。

林珍羽指出，監察院長陳菊視察行政院時嘆說：「辛苦的蘇院長，真的很辛苦！台灣話有一句話『做到流汗乎人嫌到流涎』」、「我們不斷地在進步、反省、檢討」，很多人都覺得陳是在替蘇貞昌緩頰，不要再逼宮，但她認為並非如此。

林珍羽覺得，在民進黨內部能夠喊得動蘇貞昌的，大概剩下陳菊了，因此針對陳的說法，她解讀為，蘇應趕快下台，該往前進步、反省檢討了，若他再不有所作為，民進黨就會繼續大敗。