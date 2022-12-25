國民黨立委林奕華出任台北市副市長，為避免立委缺額補選，將延至明年2月就職，但媒體人「逆風的烏鴉」指出，2011年時由於綠委陳啟昱被任命為高雄副市長，高雄市第三選區順理成章補選，民進黨做得到，但國民黨做不到嗎？

「不要再相信沒有根據的說法了！」逆風的烏鴉今(25日)在臉書粉專貼文表示，對於林奕華決定2月後才就任台北市副市長，避開立委補選，有一個說辭是補選太多勞民傷財浪費公帑，但先不論用省錢當不選的理由很荒謬，和過去比，這次補選情況其實是最少的。

逆風的烏鴉點出，2009年縣市長選後的2010年初，就有五場因為立委參選的補選；2010的直轄市長選舉後也有兩場補選；2014年的首次九合一選舉後，因立委參選的補選也有五場；2018年的九合一選舉後，補選同樣是五場，但這次只有兩場而已。就算加上大安這場，也只有三場，遠少於過去的補選次數。

逆風的烏鴉提到，有一場立委補選可以特別拿出來講一下，2011年3月15日高雄市第三選區的補選，當時的選區立委陳啟昱被任命為高雄副市長，他依法依時就任，該選區也就順理成章補選了，「現在是要說民進黨做得到但國民黨做不到嗎？還是以前補選七場五場不浪費現在三場就浪費了？」