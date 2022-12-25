作家九把刀（柯景騰）因親自執筆與執導的電影《那些年，我們一起追的女孩》廣為人知，後續執導的電影《月老》更讓他一舉拿下台北電影獎最佳導演獎，昨（24）日他突然在臉書發文尋找三十年前的筆友，而該名筆友照片曝光後，讓網友直呼「太像王祖賢了」。

九把刀昨（24）日在臉書發文提到，他在整理隔天演講稿的投影片時，想起他國二時曾教過一個筆友，雖未曾見過面，但有彼此的照片，兩人都以「乾姊弟」互稱，而他也透露乾姐住在高雄「跟我在現實人生完全沒交集，因此彼此反而可以大著膽子盡情亂寫」而他與乾姊聊感情時，曾遭對方「認真提醒我不要花心呵呵」。

接著，九把刀表示，大學之後因迷上BBS網路交友，就沒有再繼續寫信，多年後想起也好奇乾姊過得如何，因此提供線索，「一，她姓曹，學生時期住高雄，叫曹雅X；二，我有兩張她的照片，嘻嘻。」接著在留言區補充對方的筆名為美娜子，希望可以找到對方，「不過！太久沒聯絡不知道要說什麼！只想說！乾姐妳說得對！真的真的真的不能花心！希望妳一切都好啦！」

貼文曝光後，許多網友紛紛將焦點放在對方的長相上，雖然臉部大部分被馬賽克遮住，但仍可看出對方長得不錯「你是不是直接拿王祖賢的照片來打個馬賽克就找人」、「我怎覺得這照片像極了王祖賢」、「有王祖賢的感覺，說不定這尋人任務不難」、「我還以為是王祖賢呢！」、「這仙氣根本王祖賢的感覺」。