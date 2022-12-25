卡達世足賽因為氣候炎熱而改在北半球冬季舉辦，踢完之後正逢西方耶誕假期，摘冠的阿根廷全國近6成是基督徒。但無論是不是教徒，小孩都可以領耶誕禮物的，今年25日當天阿根廷足總放出一段廣告，某個男孩走到耶誕樹下拆開大盒禮物，裡面赫然就是暱稱「大力神盃」的世足冠軍。

¡Gracias Papá Lionel! 🎅 El regalo más preciado ya está en casa 🏆



¡Felicidades para todo el pueblo argentino! 🇦🇷 pic.twitter.com/lobbHa1hNR — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 24, 2022

小男孩在親吻獎盃之前說：「感謝梅西老爹！」

阿根廷主將梅西（Lionel Messi）是本屆世足最佳球員，還創下每一輪賽事都有進球的神人紀錄，可以說本屆只要有梅西在，阿根廷每場開賽就是1比0。阿根廷足總以這段溫馨的影片告訴大家，這是獎盃就是「梅西老爹」帶回來送給全體國民的。

在一些非英語國家，耶誕老人被稱為「Papa Noel」（耶誕老爹），廣告裡的小男孩改稱為「Papa Lionel」（梅西老爹）。梅西本人未在影片中露臉，一向重視家庭的梅西預計整個假期留在阿根廷的老家羅薩里奧，他的妻子先前開車和他一起回去，路上被熱情的球迷堵得幾乎寸步難行，必須借助警察幫忙開道。

梅西在世足期間傳出可能前往美國足球大聯盟，不過世足摘冠之後，法甲巴黎聖日耳曼與梅西已經口頭同意延長合約。美國媒體也指出梅西短期內應該不會有旅美踢球的計畫。