儘管促轉會已在今年5月解散，但致力於轉型正義的民進黨仍持續以各種方法清除「威權象徵」，如「內政部推動威權象徵處置補助作業要點」就在11月底生效，只要以移除、改名等方式處置公共建築或場所內有關威權統治的象徵，每件最高可申請10萬元補助。不過媒體人黃揚明爆料，原定於今年12月10日掛牌的「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」竟跳票，讓受難者家屬怒批「數位發展部成立卻如此神速，兩者相比，就可看出執政黨政府真正重視的是什麼！」

立法院在今年5月三讀通過《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》，讓行政院設立「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利基金會」，專門負責處理賠償及權利回復等相關事項，預計於12月10日掛牌，並從明年1月起開始受理申請；內政部戶政司前司長呂清源曾指出，內政部於112年度編列4200萬元業務費及100億元的賠償金，補助權利回復基金會辦理賠償業務。

不過黃揚明昨（24）日在臉書指出，該基金會並未於12月10日掛牌，甚至到現在仍不確定何時才會正式成立，「除了籌備期間的徐部長（內政部前部長徐國勇）責無旁貸，負責督導的行政院長蘇貞昌也無法卸責，不能因為選舉敗選就影響轉型正義機構的相關籌備進度。」

「一路高舉轉型正義招牌的民進黨政府，可別忘了這件事！」黃揚明透露，有受難者家屬傳訊告知，內政部稱除了董事尚未找齊外，員工也還在徵才，可能要到明年1月才會正式掛牌，但原定明年1月就要開始接受申請，如今卻連是否能掛牌成立都是未知數，讓受難者家屬因此質疑「權利回復基金會成立如此龜速還跳票，但是數位發展部成立卻如此神速，兩者相比，就可看出執政黨政府真正重視的是什麼？」