65歲的微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和58歲的妻子梅琳達·蓋茲(Melinda Gates)在2021年以無法共同成長為由，結束27年婚姻。當時，長女珍妮佛蓋茲(Jennifer Gates)貼出3姊弟和媽媽合照，盛讚梅琳達是「我們的皇后、英雄和媽媽，每一天」，似乎表明在這場世紀離婚戰裡力挺母親。如今26歲珍妮佛蓋茲嫁給埃及富二代近日宣布懷孕，作為母親的梅琳達蓋茲隨之亮相，氣色與狀態令人稱羨。

近日，珍妮佛蓋茲在自己的社交平台上曬出了一系列溫馨的派照，只見她穿著酒紅色半透明長裙，用雙手捧住孕肚，臉上洋溢著滿足的笑容，而這場溫馨的新生兒送禮派對是她的媽媽梅琳達蓋茲為她舉辦的。

現年58歲的梅琳達穿了一條繡滿了花朵的無袖紗裙，參加了女兒的派對，看起來容光煥發，甚至比女兒還要奪目。可以見得離婚後已經1年多的梅琳達過得愜意愉快，與先前判若兩人，能夠開始享受獨自生活。

雖然這場派對中母女倆都沒有透露寶寶的性別，但從聖誕樹下堆放著的各種粉色禮物看來，外界猜測比爾·蓋茲的首個孫輩應該是個女寶，而且從那些小馬玩具看，賓客們希望這個含著金湯匙出生的寶寶能夠繼承其父母對馬術的熱愛。

事實上，梅琳達曾透露與比爾蓋茲的離婚原因，按照她的說法，不是某件特別的事情讓她忍無可忍了，而是很多的事情疊加在一起，「我慢慢意識到自己在這段關係中變得不健康，無法再相信我和比爾所擁有的一切」