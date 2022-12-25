來自俄羅斯的女生Anna表示，近日母親到台灣來找她，看到她暴瘦20公斤，以為她在台灣吃得不好或被人霸凌，但Anna母親在台灣生活一個月後，發現台灣人都很熱情，常常被招待吃好料，Anna母親最喜歡的台灣景點是夜市，因夜市裡什麼小吃都有，令Anna母親驚奇不已喊，「我愛夜市。」

不要鬧工作室昨（24）日於YouTube上傳最新影片，Anna表示，來台灣3年多，已有3年沒看到母親，近日母親為了見她，第一次離開俄羅斯，也是母親首次住在另一個國家。她說來台灣前是65公斤，剛到台灣沒多久她胖到75公斤，現在又瘦到55公斤。

Anna的母親看到她變瘦很難過，以為她在台灣過得不好，沒有東西吃，或是被霸凌，但母親來台一個月發現，台灣人對外國人很熱情，常常被招待吃好料，Anna母親說在俄羅斯會用「你好嗎？」來打招呼，在台灣則是用「你吃過了嗎？」來問候彼此，讓Anna母親很驚訝。

Anna指出，母親來台這段期間，帶她去很多景點旅遊，但母親最愛的是夜市，Anna母親興奮地說，「夜市裡什麼都有，有超多很棒的東西，包括雞腳、糖葫蘆、地瓜球等，我愛夜市。」

Anna說，母親這次來台灣還有另一個目的，就是要慶祝60歲生日，她為給母親個難忘的生日體驗，她帶母親去腳底按摩，神奇的是母親本來身體上有些疼痛，按摩後竟不藥而癒，令Anna母親驚呼，「我現在覺得身體很輕盈。」至於Anna為何來台瘦20公斤，Anna並沒有說明。