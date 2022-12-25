國民黨立委林奕華預計在明年2月接任台北市副市長，因屆時其立委任期僅剩不到一年，故不需進行補選，此作法引起許多討論。對此，前立委沈富雄認為，辦補選除了國民黨必勝外，還能耗費掉可望出任民進黨主席的副總統賴清德好幾個月時間，讓他因操盤選舉，沒時間反轉2024總統大選民調。

對於林奕華延後到任與立委不補選引發的爭議，國民黨發言人江怡臻表示，頻繁選舉與補選勞民傷財，補選光基本花費就要上千萬，因此準台北市長蔣萬安的人事安排合情合理，既不擾民，也不花費納稅人血汗錢。

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》指出，若林奕華所在的大安區要補選，國民黨有望勝出，所以國民黨若夠聰明就要一再補選、一路補選，除可帶動自身氣勢外，對於可能參選2024年總統的賴清德來說，一年內多場補選也會讓身兼黨主席的他得花好幾個月操盤，導致沒時間讓民調「V型反轉」。

沈富雄推測，林奕華會延遲接任副市長，可能包括了黨中央、市黨部、蔣萬安、林奕華本人和想參加大安區立委補選者等5個因素。對於外界懷疑國民黨是為避免補選競爭，才讓林奕華延後到任，沈富雄認為大安區有很多人想選才好，若國民黨把規矩訂好、願賭服輸，這是個很容易處理的問題。