由於天乾物燥雜草易燃，火勢迅速蔓延離一旁餐廳僅10餘公尺，驚險萬分。(圖／金門縣消防局提供)

消防局獲報後立即派遣各式消防車共計5車及警義消14人前往搶救，及時控制火勢，結束一場虛驚。(圖／金門縣消防局提供)

金門地區平安夜不平安！金湖鎮瓊徑路100號附近昨（24）日夜間發生一起「火燒埔」火警意外，由於天乾物燥雜草易燃，火勢迅速蔓延離一旁上登風味餐廳僅10餘公尺，驚險萬分。消防局獲報後立即派遣各式消防車共計5車及警義消14人前往搶救，所幸及時控制火勢，燃燒面積約50平方公尺，無人員傷亡，詳細起火原因仍由火調科調查中。

消防局指出，第二大隊金湖分隊於昨（24）日20時52分接獲1起雜草火警，第一梯次車組出勤趕抵現場即發現遠方白煙密布，火災現場鄰上登風味餐廳僅有10餘公尺，且有延燒之虞；現場指揮官副大隊長董紀瑋立即指揮所屬佈線進行搶救，並派遣人員優先防護建築物，阻斷火勢蔓延路徑。火勢迅速獲得控制，惟緊鄰建築物，現場殘火需謹慎處理，現場合計佈署3線水線進行搶救，火勢在強力水線攻擊下於21時14分撲滅，結束一場虛驚。

金門縣消防局呼籲，民眾進行田野燃燒時，應事先申請並備妥滅火器、水車等設備，務必做到人離火熄。金門地區由於冬季，環境相當乾燥易燃，再加上東北季風來襲，發生火警火勢一發不可收拾，不要隨意焚燒雜草及亂丟菸蒂，祭祀完畢務必做到人離火熄，以減少災害事故發生。