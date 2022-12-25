民進黨在11月的九合一選舉遭遇空前慘敗，但有專家推測，這可能是有意為之，目的是要讓民眾「發洩怨氣」，等到2年後人們把不滿的事忘得差不多時，綠營還是有機會贏得2024年總統大選。

外界普遍認為，民進黨此次於地方選舉大敗，「抗中保台」牌失效是主因之一，廈門大學台灣研究中心教授唐永紅告訴《中評社》，兩岸議題確實非地方性選舉主軸，但不代表在2024年總統選舉時起不了效用。

在唐永紅看來，和地方選舉相比，民進黨向來更重視中央性選舉，加上蔡政府執政期間發生許多爭議事件，民眾需要有宣洩出口，而九合一選舉就是個好機會，所以綠營很有可能是故意輸掉。

唐永紅表示，民進黨的盤算是，等到2024選舉時，民眾應該已淡忘那些天怒人怨的事，屆時他們就可搬出統獨、主權、抗中保台等新選戰主軸，因此國民黨不可不慎，畢竟九合一選舉藍營不能算是真正大贏，而是綠營輸得太慘。