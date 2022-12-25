南韓知名新人女團「LE SSERAFIM」，由金采源、洪恩採、許允眞和日籍成員中村一葉、宮脇咲良所組成，自今年5月出道後就憑著亮麗外表與堅強的舞台實力受到大批粉絲的喜愛。而昨（24）日受邀登上平安夜特別節目《SBS歌謠大戰》的她們，表演到一半時，成員金采源突然拿出剪刀剪掉長髮，讓現場所有人都嚇壞。

在24日晚間登場的《SBS歌謠大戰》舞台上，各個男團女團無不使出渾身解數帶來最精彩的表演，而當LE SSERAFIM一上台立刻引起全場關注，其中金采源在開場時便拿著剪刀上台，等鏡頭一拉近，她便拿出準備好的剪刀當場剪掉長髮，讓台下尖叫聲四起，之後便看到許允眞以優美的聲樂演唱《卡門》；一葉則在台上展現出優雅的芭蕾舞姿；忙內恩採一秒換裝登台，最後再由宮脇咲良展開一段勁歌熱舞。

原來，金采源一開始就為了表演的橋段戴上長假髮，剪掉後為她們的表演揭開序幕，而不知情的觀眾雖然被這極具張力的一幕嚇了一跳，但隨後看到她們又是劈腿、又是芭蕾、又分別用韓、日、英三國語言念出口白，精彩又華麗的演出還是獲得大批粉絲的讚賞，更加看好她們將來的發展，紛紛表示「她們實在太帥了」、「這段表演太好看了」、「被采源剪髮那段嚇到了，帥呆」、「她們真的是超強實力派女團」。