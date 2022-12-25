38歲藝人小甜甜（張可昀）日前遭傳因失言而被新劇換角，如今又傳出「理念不合」退出宋逸民的藝起發光教會，不料教會竟然發出3點聲明，稱小甜甜「私生活有很大的狀況」，引起網友瘋狂熱議，對此，美女律師李怡貞提出質疑，直言「想知道是什麼樣的教會，會在聲明中影射身為公眾人物的前教友私生活有問題？」。

李怡貞於昨(24)日在臉書發表對小甜甜退出教會的想法，她寫道：「無意冒犯，宗教的議題總是很敏感，但想知道是什麼樣的教會，會在聲明中影射身為公眾人物的前教友私生活有問題？」，看得出她認為這種隱晦的說法，會讓大眾揣測藝人的隱私，進而影響對方風評。

她也質疑這種影射前教友隱私的教會，「大家還會想加入？大家私生活或多或少都有點問題吧，只是小問題或大問題而已」，此文掀起網友們討論，底下有網友回應表示：「竟敢不聽牧師話的教會」，她回覆「原來如此」。

此前，藝起發光教會對於小甜甜私生活的批評，經紀人也緊急回應：「甜甜的私領域一直沒有太過複雜，就是工作，加上為人母後，更多時間在小孩身上，由於目前已經離開教會，所有過去的是非，我們就不便再多說什麼，避免在引發更多紛爭，彼此理念不合分開，我們彼此都帶著祝福，很感謝幫忙過及協助過甜甜的人！」