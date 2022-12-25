英國電視台昨（24）日播出英國王室的耶誕頌歌音樂會，今年的主題是向已故英國女王伊麗莎白二世致敬，音樂會上英國演員朗誦一段柏靈頓熊（Paddington Bear）故事內容，台下的7歲夏綠蒂（Princess Charlotte）一聽到「柏靈頓熊」4個字，立刻興奮地張大眼睛、轉頭望向左邊的凱特，可愛表情讓網友們瞬間融化。

Princess Charlotte reacting to the announcement of the Paddington Bear tribute to the late Queen.



🎥 ITV #TogetherAtChristmas pic.twitter.com/sWEXDtTtHL — ChristinZ (@ChristinsQueens) December 24, 2022

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日快報》（Daily Express）報導，英國獨立電視台（ITV）昨日播出英國王室15日錄製的耶誕頌歌音樂會內容，這場活動是英國王室每年耶誕節必定舉行的皇家儀式，今年已是連續第二年由凱特王妃主辦，這也是英國王室第一個沒有女王伊麗莎白二世陪伴的耶誕節，因此今年的音樂會主題主要在向女王致敬。

音樂會上其中一個橋段是，英國男星休博內威利（Hugh Bonneville）朗誦柏靈頓熊故事中的其中一段對話，畫面可見，當聽見休博內威利要朗讀柏靈頓熊故事時，穿著勃根地紅大衣的夏綠蒂公主興奮地轉頭、望向左邊的母親凱特，她張大眼睛，嘴巴不知道在對著母親說些什麼，但看得出來非常開心、期待，凱特則對女兒露出充滿慈愛的笑容。

休博內威利接著讀道：「親愛的露西姑姑，今天是耶誕節，發生了美好的事！妳永遠不會相信，克勞斯先生給了我一大罐自製果醬，我想不到他怎麼會知道這是我最愛的。」

今年英國王室的耶誕頌歌音樂會主旨是向已故女王致敬。圖為喬治小王子及夏綠蒂公主出席儀式。（圖／美聯社）

今年6月女王登基70周年的白金禧活動上，柏靈頓熊曾與女王合體拍短片，女王辭世後，不少粉絲在公共悼念地點獻上柏靈頓熊玩偶及果醬三明治，向女王致敬。

夏綠蒂聽見「柏靈頓熊」4個字的超萌反應立刻在網路上發酵，有網友說她的表情溫暖了耶誕節並不好過的自己，也有網友說她的反應相當「可愛」、「無價」，讓這場宗教儀式沒有這麼的宗教。

同樣穿著勃根地紅大衣的凱特在活動開場時表示，這是第一個沒有已故伊麗莎白女王陛下的耶誕節，她說耶誕頌歌音樂會旨在延續女王感謝那些超越自我、支持他人的人，女王深深地啟發了許多人，今年的頌歌活動要獻給她以及所有不幸離開的人。