今天（25日）迎來耶誕節，是基督教紀念耶穌誕生的日子，其為西方國家禮儀年曆的重要節日，《旺好運》運勢專欄指出，生肖羊、生肖蛇、生肖兔、生肖雞在耶誕節這天財運超級旺，其中生肖雞在事業與投資上都有好的表現，可以好好把握。

▍生肖羊

財運方面，生肖羊在耶誕節容易買到優惠價，並會剛好在最優惠的時刻購買到商品，運氣非常好。另外這段時間會特別想跟好友聚會，容易花錢在品嘗美食上。投資建議看長期的目標，短期投資見好就收很重要，千萬別一時貪婪而後悔莫及。

▍生肖蛇

生肖蛇在耶誕節這天事業會有顯著的成長，付出多少就會得到多少收入。在財運方面耶誕節後會有很多賺錢的新點子，不管是經營網路商城，或跟朋友合夥做生意，都會看到不錯的商機，若要與人合作可以挑選老實穩重者佳。

▍生肖兔

財運方面，生肖兔在耶誕節會特別注重養生，在養生方面會花一些錢，例如，購買健身課程，或換更好的空氣清淨機，吃有機蔬菜等。在投資理財上會看見之前的項目開始有回收，也會有新的訊息出現。

▍生肖雞

耶誕節前後生肖雞在事業與投資運上都擁有極佳的好運，事業順利的他們會開始急起直追，只要努力往前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得需要保持努力開創新機會的到來。