民進黨新科議員黃敏修退黨聲明內容。（廖素慧攝）

嘉義市正副議長選舉前1小時，今天上午9時民進黨新科議員黃敏修在爭取扶正的現任副議長蘇澤峰的辦公室宣布退黨，由於民進黨「團進團出」的規定6位議員都投票給角逐議長的陳姿妏，黃敏修退黨，不受限黨紀，讓原本呼聲高的陳姿妏變生變數。

黃敏修發布退黨4點聲明，直指不滿黨中央高層「亂抓戰犯」立委王美惠及其服務處主任徐文志，他認為民進黨已失民心，不傾聽民意，已失去當初他加入民進黨的初心，經過一夜思考，痛下決心，「退出民進黨，此後不再執行民進黨務」。