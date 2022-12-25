台南市長黃偉哲發表當選致詞。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲頒發里長當選證書給各區里長代表。（洪榮志攝）

台南市第四屆市長宣誓就職典禮今天上午在永華市政中心西拉雅廣場舉行，連任成功的黃偉哲發表當選致詞時，除強調未來4年將加倍努力推動市政、照顧市民，還將以「便捷交通」、「青銀福利」、「清廉勤政」為3大施政方向，推動市政做得更好，讓市民過得更好，攜手齊力將台南推上世界舞台。

行政院特別推派前台南市代理市長、行政院祕書長李孟諺擔任監誓人，現場約有2000人觀禮，場面十分隆重。宣誓前還邀請荷蘭美聲歌手馬丁．荷肯斯偕英國跨界歌手李美潔獻唱，為典禮揭開序幕。黃偉哲更頒發里長當選證書，給37個區的里長代表。