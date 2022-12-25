騷貓千歲合唱團唱遊后里動物之家。(台中市政府提供)

台中市動物保護防疫處與台灣亞洲動物福利協會合作，昨日在動物之家后里園區舉辦「騷貓合唱團One health唱遊后里」公益音樂會，邀請旗下騷貓千歲合唱團以優美的歌聲為毛孩獻上祝福。動保處強調，透過音樂讓園區的毛孩們感受佳節氛圍，讓愛護動物的精神透過歌聲跨越年齡。

動保處說，「騷貓志工隊」平日除以手沖咖啡散播溫暖，還會組團四處公益表演，此次恰逢聖誕佳節前夕來到動物之家后里園區，以迷人的咖啡香為園區帶來溫暖，也用裊裊餘音傳遞祝福。

昨日特邀請全國動物事業群執行長陳道杰，以「創舊．創新」為主題進行公益短講，傳承精彩的人生經驗；另也邀請到愛諾寵物行為訓練師郭欣妮以「狗狗外出散步訓練」的公益講座，從專業訓犬師的角度分享如何透過學習犬隻肢體語言傳遞「尊重」的友善動物意涵。

動保處還帶領騷貓志工參觀結合動物福祉與建築美學的后里園區，提供Line官方帳號讓現場民眾進行實境闖關及自助語音導覽，現場歡笑聲傳遍在后里園區各個角落；動保處也特別製作專屬聖誕限定版徽章回贈，感謝參與活動者為毛小孩帶來的祝福，紀念共同締造的幸福時光，為活動譜下最溫馨的句點。

動保處強調，動物之家后里園區的營運核心為「教育宣導」、「認養轉運」及「觀光休憩」，旨在翻轉以往流浪動物悲情形象，以多元及正向的角度傳遞正確對待動物觀念，提升整體社會對動物福祉及友善動物的重視，將尊重生命的觀念傳遞給每位民眾；期待動物保護不僅是一次性的聖誕花火，而是能永續傳承的美好精神。