高雄議長選戰詭譎多變，民進黨推出康裕成搭檔剛退出國民黨的議員曾俊傑，面對黨內分裂，原國民黨提名的議長人選陸淑美24日突然宣布退選，經過國民黨召開黨團會議，最終確定仍然由陸淑美搭配國民黨議員陳美雅角逐此屆高市正、副議長。

國民黨高市黨部表示，他們上午於市議會黨團召開黨團會議，經黨中央及黨團一致決議，維持由陸淑美出馬角逐議長，副議長則由陳美雅搭配參選。團結一心才能維護黨的尊嚴及勝選，市黨部也強調，所有黨籍議員都要票票入匭，沒有依照黨的決議，將祭出最嚴厲黨紀處分。