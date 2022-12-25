不少人都有理想的結婚對象條件，一名網友表示，身邊一名30多歲的純情男性朋友，今年30多歲，外貌都普通，年收入150萬至200萬上下，生活單純，至今仍是處男，想找結婚對象，希望女方沒有過性行為，婚後要為他生6個孩子，且要與父母同住，沒想到這些條件被網友狂打槍，「你列出來的條件滿滿的扣分，尤其是處男、專情及父母同住」，另外還有人說生6個真的太誇張。

原PO日前於PTT男女版指出，這名男性朋友是他認識多年的兄弟，身高和長相都普通，年收入150萬至200萬，生活單純，從未去過夜店，也沒跟女生有過性行為，觀念非常傳統、顧家，認為結婚就是一輩子，不會有劈腿等行為。

原PO表示，朋友徵友條件是，希望女方沒有過性行為，婚後必須要生6孩子，且要跟父母同住，「這樣的條件有機會嗎？」貼文上線，引發網友討論，「處男-500000分」、「你列出來的條件滿滿的扣分，尤其是處男、專情、跟父母同住」、「沒去過夜店，是處男，還有處女情節全都扣分」、「這些條件在我阿公那年代算滿分吧？現在？」、「30幾歲還跟父母住好可怕」。

留言中也有人說，「這年代哪個女生會想生6個啦」、「生6個太誇張了吧」、「年薪150萬要6生個真的拚，我是女生的話會怕」 、「想生6個是想組一隊籃球隊嗎？」、「現在沒人會生6個，99％吹牛瞎掰」、「生6個是怎樣」。