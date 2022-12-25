男星阿本（翁瑞迪）曾為節目《模范棒棒堂》成員之一，演藝事業更跨足主持及戲劇，但2016年後決定將重心移往幕後，而近期他在節目上透露當時淡出演藝圈的原因，如今的他更搖身成好萊塢動畫公司總經理，更是亞洲區的頭頭。

阿本近日在節目《小姐不熙娣》中透露，他其實是一個會想很多的人，當時他與炎亞綸被偷拍時，他坦言相當介意「對我來說就是一個生活的過程，被媒體塑造成，好像是一個見不得人的事，我每天出門都在想要畫全妝嗎？還是晚禮服？」

然而，將事業重心轉幕後的他，目前為好萊塢動畫公司總經理，主要幫助美國團隊製作動畫相關事項，而該公司做過許多經典電影動畫特效，包括漫威系列、X戰警、阿凡達，甚至過去在演唱會中以虛擬人物呈現已故巨星鄧麗君、梅艷芳等特效，都是出自阿本公司之手，讓現場來賓主持人驚呼連連，不過，阿本坦言「一開始長相太像小朋友，我會覺得心虛；我覺得有你的專業，大家就覺得可以了」。

該片段播出後，引發網友熱議「阿本好厲害，地位和職位好高了。讓我想到電影『金髮尤物』，越來越棒」、「當年棒棒堂最喜歡阿本，說話有條理有內涵，有今天的成就真的很為他高興」、「是金子總會發光，阿本加油！走花路吧」、「跟當年的阿本已經不同了，原來阿本這幾年讓自己的身價及地位抬高拉拔這麼高，台灣之光」。