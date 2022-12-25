女星徐熙媛（大S）與大陸富商汪小菲在2021年宣布結束10年婚姻後，原本各自祝福相安無事，沒想到上月卻因為500萬生活費隔空開戰，意外衍生了床墊、電費、豪宅購買人之爭。而目前風波告一個段落的他們，也各自擁有幸福，原本死都不認的汪小菲日前也大方公開女友張穎穎，近日PO出一同享用高檔火鍋的影片，卻被眼尖的發現張穎穎的身材變化，忍不住留言詢問「懷孕了？」意外引發話題。

汪小菲去年與大S離婚前，便流出多張他與大陸女星張穎穎的對話截圖，讓張穎穎被網友貼上「小三」的標籤，但兩人卻始終不願承認，連汪小菲的母親張蘭也曾在汪小菲與大S離婚後，公開表明不會接受張穎穎，更怒指她欺騙合影是吸血的「小蟲子」，引起網路上罵聲一片。但汪小菲與張穎穎似乎不在乎輿論及母親張蘭的壓力，自從汪小菲日前開直播時，張穎穎意外發聲「我在呢」之後，兩人便公開戀情，甚至PO出放閃照再度引發話題。

而日前宣布確診的汪小菲，即使全身不適、肌肉痠痛，仍「敬業」的持續在家開直播帶貨。但大陸微博帳號「神器八卦在哪裡」卻轉發張穎穎的照片，並標註「唯有美食可以治癒一切」，爆料張穎穎在公開兩人戀情後雖神隱了一段時間，但這期間仍不忘與汪小菲出去約會吃某高檔火鍋，而且不確定是否是汪小菲染疫期間所拍的。照片中，只見張穎穎頭戴黑色棒球帽與粉白色針織衫，臉上也掛著甜美笑容，但對比過去的模樣，臉蛋似乎圓潤許多，腹部也有些許凸出，令不少人看到後忍不住留言表示「這是懷孕了？」、「小三扶正？」意外引發熱議。