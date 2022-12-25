台灣智慧型手機持續逆風，11月總銷售量月減11%，第一到第四名均由iPhone 14系列把持，蘋果依舊穩居市場銷售王，展望後續，通膨問題依舊，加上解封後的旅遊預算瓜分，對智慧型手機回溫仍是變數。

根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，11月手機市場整體銷售量約48.9萬支，月減少6萬多支，總銷售量衰退11%，總銷售額也跌逾17%。

報告顯示，11月台灣智慧手機市場最佳人氣王是蘋果iPhone 14系列，前四名均為被蘋果iPhone 14系列把持，搶下頭香的就是iPhone 14 Pro 256G，非蘋陣營也則以三星為主，成績最佳得是Galaxy A53 5G，另外，值得觀察得就是三星Galaxy Z Flip4 8GB/256GB回鍋。其餘各品牌在名次表現則沒有太大差異。

今年台灣智慧型手機市場持續刮寒風，受到全球宏觀經濟逆風，加上通膨加劇下，市場購買力緊縮，未來加上疫情解封，旅遊支出恐瓜分消費預算，對於智慧型手機回溫恐再添下變數。