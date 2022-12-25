25日無黨團結聯盟總召朱信強發出聲明打臉曾俊傑（中）已加入無黨團結聯盟的說法。（袁庭堯攝）

高市議長選戰再傳變動，原國民黨籍議員曾俊傑24日發出聲明宣布退黨加入無黨團結聯盟，並與民進黨籍議員康裕成搭檔參選正副議長，但25日無黨團結聯盟總召朱信強發出聲明強調，未接獲曾俊傑徵詢是否同意其加入聯盟，他也宣布與無盟成員陳善慧參選正、副議長，此聲明直接打臉曾俊傑已加入無黨團結聯盟的說法。

無黨團結聯盟聲明指出，原高雄市議會國民黨議員曾俊傑，24日宣布退出國民黨團運作，接續退出國民黨籍，並與民進黨合作參選副議長一事，他們未接獲曾俊傑徵詢無黨聯盟是否同意其加入，對媒體報章擅自發表言論屬於曾俊傑個人言行，與無黨團結聯盟無任何關係。

朱信強也發出聲明強調，未來4年是大高雄發展的關鍵時刻，未來的高雄不只是產業轉型，更要成為智慧與友善兼容的幸福城市。超越色彩，讓大高雄更為精采；跨越黨派，為高雄創造更多機會，為使議事真正和諧、運作真正順暢，朱信強將攜手陳善慧參選議長與副議長。