27歲大陸男星許凱因演出《延禧攻略》中富察傅恆，深情形象加上帥氣外型，讓他瞬間爆紅，近日與頂流女星楊冪合演電視劇《愛的二八定律》，讓他收穫一批粉絲。近日，他被狗仔拍到新戀情，對象可能是女星趙晴，老闆于正更以「一線男演員也是人」回應，被網友視為默認戀情。他近日現身機場，向粉絲低頭鞠躬，被狗仔解讀「內心在懺悔啊」。

許凱自從被拍到攜女赴酒後，一舉一動仍持續受到狗仔鎖定，近日他被拍到戴著漁夫帽，身穿連帽外套走出門，面對大批粉絲守候，低頭一個鞠躬才上車，現場粉絲頻頻喊加油，他上車後也拉下車窗揮手回應，這番正常的互動卻被爆料狗仔解讀「哎呦！態度不錯嗎，心裡在懺悔啊」、「我感覺他對不起粉絲了，表示歉意，該換稱呼了」。這也是他繼緋聞曝光後，首度在鏡頭前現身，粉絲們及他似乎都不受影響。

現年27歲的許凱在高鐵站擁一位長髮女孩，還牽著女方的手回飯店過夜，隔天還甜蜜的牽手去高鐵站，外傳這女子是同公司的女星趙晴，而掀起熱烈的討論，不過女方並未發文承認那是自己，雙方也沒有公開回應此事，現在兩人一舉一動仍是大家茶餘飯後的話題。