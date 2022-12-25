即將迎來新的一周，每個人運勢都將出現變化，命理師雨揚老師在臉書粉專分享12生肖新一周的運勢，前三名依序為生肖猴、生肖羊、生肖馬，在事業、愛情和財運方面都會相當滿意和順利，甚至容易和心儀對象有獨處機會，並迅速加深對方的好感，要好好把握。

★符號代表運勢～

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：猴、羊、馬

▍生肖鼠

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★

事業運上揚，可善用眾人的智慧與創意，讓專案的內容更加豐富，完成度更高，就能收獲美好的成果。桃花朵朵開，單身者可邀約心儀對象一起共度佳節，並抓準時機向對方表明心意，就有望開展甜蜜愛戀；有伴者和伴侶互動時充滿著幽默感與小驚喜，讓雙方熱情不降溫，感情更加緊密。財運低迷，近期聚會頻繁，讓你的開銷增多，建議適時婉拒邀約，以免入不敷出。

▍生肖牛

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

工作效率下滑，和其他部門對接時，容易產生溝通不良的情況，建議多花些心思處理，才不會對後續作業產生負面影響。愛情運順遂，單身者可在心儀對象情緒低落時，多主動關懷、釋出善意，就有望讓彼此的關係更進一步；有伴者可透過視訊或訊息跟伴侶報備行程，讓另一半更安心，感情也更穩固。財運低迷，近期不宜為人作保，或是有借貸行為，以免造成財務上的缺口。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運順遂，在推行專案時碰上一些難題，可與團隊成員合作及商討，將有助化解困難，迎來成功契機。桃花運平穩，單身者在聚會上表現得落落大方，可吸引更多新朋友注目，開拓廣大的交友圈；有伴者可和伴侶安排一場甜蜜小旅行，在放鬆身心之餘也能相互陪伴，讓情感迅速升溫。財運尚可，可在空閒時勤跑外地業務，開展多元人脈，就能將人脈轉為財脈，讓收入更上層樓。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★★

職場能見度增，遇到重要決策時，可多表達自身的意見，就能讓你備受主管青睞，職涯發展也更穩健。桃花能量匱乏，單身者和心儀對象爭吵頻繁，建議待彼此冷靜後，再請友人從中協調，以利化解矛盾；有伴者時常遺忘伴侶說過的話，讓另一半逐漸失去耐心與愛意，戀情面臨嚴峻考驗。財運亨通，可多觀看財經新聞，將有助找到合適的標的，輕鬆賺入一桶金！

▍生肖龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場人緣好運回溫，因凡事以和為貴，讓你在提出新構思時，能獲得大多數同仁的支持，使計畫如願實行。愛情運稍弱，單身者在追求新對象時，可放慢步調，多花些心思觀察對方，才有助找到合適的伴侶；有伴者不宜過度探究伴侶的隱私，應尊重對方的想法，感情才能走得更長久。財運平平，可推出年底特惠活動，讓老客戶回流，並吸引新客戶上門，就有望收穫更多訂單，讓荷包更豐滿。

▍生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業如日中天，可透過親友引薦，並如願進入心儀的公司任職，並談下優渥的待遇，羨煞旁人！感情運平平，單身者可將和心儀對象的合照裱框，並當作禮物送給對方，將能讓他明白心意；有伴者可邀約伴侶一起去跨年，對另一半一年來的陪伴與支持表達感謝，將讓彼此的感情更加穩定。偏財運不錯，可至彩券行小試身手，有望獲得一筆額外的收益。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運平順，協辦的活動在相關單位的推動之下，一切進行順利，成果令眾人相當滿意。感情運甜蜜，單身者在長輩的撮合下，獲得與心儀對象獨處的機會，應好好表現，加深對方的好感；有伴者可幫另一半挑選出席活動的服裝，會令伴侶感受到滿滿的愛和關心，使關係更加靠近。財運不錯，可收到許多長輩的贈禮，讓生活充滿小確幸，開心不已。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運亨通，能夠有條不紊地完成主管交派的多項業務，表現非常亮眼，令上層另眼相看，信賴度大幅提升。愛情運順遂，單身者和新朋友間有許多話題交流，相處時氣氛熱絡，可望建立良好的關係；有伴者可訂製專屬於彼此的客製化禮物送給伴侶，讓愛情留下美好紀錄。財運興旺，可憑藉自身專長接下適合的商案，賺取豐沛的外快。

▍生肖猴

事業★★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★★

事業運暢旺，透過夥伴間的腦力激盪，能激發出更有建設性的方案，讓活動曝光率大增，可望創造卓越的業績。愛情運平穩，單身者可適當展現幽默感，將令新朋友對你印象深刻，迅速拉近距離；有伴者可主動幫另一半泡杯熱茶，讓對方心裡暖洋洋，並會加倍疼愛。財運大開，可在前輩的幫忙下陸續售出個人作品，賺取不少豐厚的報酬。

▍生肖雞

事業★★ 愛情★★ 財運★★

事業運低迷，主管將燙手山芋交派給你處理，在無法推辭的情況下，只好硬著頭皮去做，勢必會是一場硬仗。愛情運偏弱，單身者對新朋友戒心過重，令人難以親近，不利於拓展人際；有伴者容易將他人的過錯怪罪於另一半身上，讓對方感到委屈，應即時表達歉意，避免關係出現裂痕。財運欠佳，近期需要幫忙添購一些家用品，累積起來是一筆不小的開銷。

▍生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業發展順利，能在商業場合上結識各領域的專家，透過彼此互相切磋，為日後合作奠定良好基礎。愛情運尚可，單身者收到朋友的活動邀約，應多多出席，才有機會遇見合適的對象；有伴者可精心安排浪漫的行程，享受美好的約會時光，讓關係更加升溫。財運下滑，下單前宜審慎思考，別衝動入手高單價的商品，應先檢視目前的財務狀況，以免淪為月光族。

▍生肖豬

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

工作運扶搖直上，將因優異的表現受到主管賞識，獲得主導大局的機會，應全力以赴，爭取最佳成果。愛情運低落，單身者在聚會場合上不宜處處攀關係，以免讓人反感；有伴者可主動分擔家務，減輕伴侶的負擔，會讓關係更加親密。正財進帳豐沛，有機會領到豐沛的獎金，不妨以具體行動來回饋社會，有助於活絡財氣。