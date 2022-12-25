結合森建築概念，活動期間已購客可獲得限量聖誕小禮。（柯宗緯翻攝）

現場準備精緻茶點，與民眾一起輕鬆搖擺，度過溫馨佳節。（柯宗緯翻攝）

不少已購客闔家光臨，一起親子同樂。（柯宗緯翻攝）

福懋建築集團「福懋沐氧森」選在平安夜舉辦耶誕音樂饗宴，以最有溫度的專業售服，為「福懋家族」創造生活美學饗宴，現場有民歌演唱，以及DJ Show同歡，更準備精緻茶點，與民眾一起度過溫馨佳節。

「福懋沐氧森」是福懋建築集團2022年隆重推出的國際森態建築，是繼「綠氧森」後，更完美、更理想的植森地標。

24日下午3~6時舉辦耶誕音樂饗宴，現場有聖誕老公公、企鵝冰屋、聖誕拱門等裝置藝術搶鏡登場，同時結合「森地標」概念，預約參加的民眾，就贈送多肉植物限量花禮。

為增加表演節目的豐富性，現場有民歌演唱，以及DJ Show，吸引不少已購客闔家光臨，一起親子同樂，也有網美、網紅打卡上傳最有耶誕感覺的網美照，帶給民眾充滿歡樂氣氛的難忘佳節。

現場專案協理李潤勳指出，福懋建築集團以38年專業營建經驗，已榮獲26座園冶獎的實力，超過100棟建築作品的耀眼成績，可謂南台灣綠建築翹楚，並以最有溫度的專業售服為住戶服務，交屋後就是社區總體營造的開始，每年為「福懋家族」舉辦社區節慶活動，創造融洽社區氛圍，好口碑創下已購客超高回購率。

「福懋沐氧森」近鄰捷運橘線OT1，每坪23.8萬起，一線串起大東、衛武營，輕鬆坐享國際級的藝術展演，未來還有三井 LaLaport、大東文創之星、空中鳳城，三大百貨環繞。

另方面，加上周邊還有和發、大發兩大產業園區，輕鬆接軌鴻海、台郡、新國巨艦隊，打造智慧工廠、蘋果供應鏈、5G、電動車產業，串起台積電、科技Ｓ廊帶，李潤勳說，已吸引不少自住客搶先卡位。