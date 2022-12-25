新北市議會今舉行第4屆議員宣誓就職典禮，新北市第二選區（五股、泰山、林口）國民黨籍市議員陳明義已是第4次連任成功，特別是他的兒子陳世軒，本屆剛好也選上第三選區（新莊）市議員，兩人同框宣示，也成為新北市升格後首例父子檔同進議會。

陳明義表示，他已經做好心理準備，進了議會大門，他都要稱陳世軒叫陳議員，不能再叫兒子，他看到對方進來後，唯一的動作就是把領帶拿掉，還是要顯得年輕一點。

由於陳世軒是民眾黨籍，未來是否會對議題有所爭執，陳明義說，彼此不會吵架，互相尊重，陳世軒有很多年輕人的觀點，需要彼此互相學習，他的很多想法也需要回頭檢視。

陳明義也強調，議會就是民意最高殿堂，所有支持者讓他們進入議會做代議士，需要一本初衷，因為與陳世軒政黨不同，陳世軒扮演監督者角色，該監督就監督，他的立場就是扮演資深議員，該怎麼做就怎麼做，彼此尊重，於私當然是父子情懷，於公是彼此尊重，有規有舉。

陳世軒說，他參選新莊區議員非常多年輕人給予他支持，他希望進到議會後，可以針對交通、教育，多著墨年輕人關注的議題，才會不辜負年輕朋友的期待。