阿根廷世足摘冠之後，盛行刺青的熱情南美球迷紛紛把梅西（Lionel Messi）的英姿刺在身上，其中一位球迷刺上梅西捧冠的圖樣，還用中文楷書刺著「家庭」二字。然而這位刺青師的手藝太差了，梅西的臉明顯變形，看起來像是一個胖哥，或是開了「胖臉」濾鏡，與本尊的瘦臉差太多，被嘲笑是「世上最爛的梅西刺青」。
球迷在推特揶揄「這位刺青師大概是巴西的球迷。」「他預言梅西中年發福之後還能繼續再拿冠軍。」
梅西自己對紋身也小有研究，他幾年前把左小腿整個重刺，原本有10號、嬰兒手掌、羽翼和足球圖像，後來改成幾乎整片上色，只留下10號、手掌和足球，乍看像是穿著高筒襪。嬰兒手掌是當初照著他的兒子席亞哥的手掌去刺的。
去年梅西在新聞看見一位巴西球迷背上的刺青（那位巴西球迷支持阿根廷），梅西大為讚賞「刺得真棒，我很想給他簽個名。」後來梅西真的與該球迷見面，也幫他在背上簽了名。該球迷很快就去找刺青師，把梅西留在他背上的親筆簽名轉換為刺青，成為少數把梅西「真跡」刺在身上的幸運球迷。
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