Surely this has to be the worst Lionel Messi Tattoo of all time!? pic.twitter.com/RGI79sAdvV — ⚽️ 𝑨𝒘𝒂𝒚 𝑫𝒂𝒚 𝑻𝒐𝒖𝒓𝒔 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@away_tours) December 22, 2022

阿根廷世足摘冠之後，盛行刺青的熱情南美球迷紛紛把梅西（Lionel Messi）的英姿刺在身上，其中一位球迷刺上梅西捧冠的圖樣，還用中文楷書刺著「家庭」二字。然而這位刺青師的手藝太差了，梅西的臉明顯變形，看起來像是一個胖哥，或是開了「胖臉」濾鏡，與本尊的瘦臉差太多，被嘲笑是「世上最爛的梅西刺青」。

球迷在推特揶揄「這位刺青師大概是巴西的球迷。」「他預言梅西中年發福之後還能繼續再拿冠軍。」

梅西自己對紋身也小有研究，他幾年前把左小腿整個重刺，原本有10號、嬰兒手掌、羽翼和足球圖像，後來改成幾乎整片上色，只留下10號、手掌和足球，乍看像是穿著高筒襪。嬰兒手掌是當初照著他的兒子席亞哥的手掌去刺的。

Messi changed his tattoo. 🖋🔎 pic.twitter.com/yVN9Eu2DOV — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) November 8, 2016

A Brazilian was interviewed by TyC Sports before the Argentina match and he showed his Lionel Messi tattoo which covers his entire back. Lionel Messi replied to the post on Instagram writing "Terrible (as in great) tattoo. I love it! I would like to see it and sign it." pic.twitter.com/na2Dq5NQn1 — Roy Nemer (@RoyNemer) June 19, 2021

去年梅西在新聞看見一位巴西球迷背上的刺青（那位巴西球迷支持阿根廷），梅西大為讚賞「刺得真棒，我很想給他簽個名。」後來梅西真的與該球迷見面，也幫他在背上簽了名。該球迷很快就去找刺青師，把梅西留在他背上的親筆簽名轉換為刺青，成為少數把梅西「真跡」刺在身上的幸運球迷。