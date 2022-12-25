55歲台語金曲歌后詹雅雯入行至今42年，2021年她證實自己罹患帕金森氏症，今年更被診斷出大腦接連長出腫瘤，健康狀況並不樂觀，昔更透露「這個病隨時一爆掉就會直接猝死」，隨著身體症況越來越多，讓她體悟到把握當下的道理，日前宣布決定暫離台灣，到日本旅遊一個月，昨(24日)她在臉書更新近況，吐露內心的悲傷情緒，直嘆：「回首歲月才知道，我是這麼的不愛自己，不善待自己」。

詹雅雯昨(24日)適逢聖誕節平安夜，她PO出日本人慶祝的照片，並表示：「佳節的到來⋯總是從電視上『看見』快樂的氛圍，『想像』別人的喜悅，從沒有親身經歷這種心情」，如今出國第三天，她才終於體會到何謂生命中的快樂，她很慶幸自己勇敢來到異國他鄉，隨後發自內心替大眾祈福：「平安夜～祈願眾生得離苦！平安吉祥！」

貼文曝光後，粉絲被她言語中的真摯給打動，留言要她珍惜難得的旅遊時光：「美好的無牽無掛、過得自在這才是人生」、「好好照顧自己保重身體，預祝早日康復」、「調整自己的心情與腳步，愛自己永遠不嫌晚！」、「笑談人生，珍惜眼前好好享受眼前人事物」、「聖誕快樂！加油喔！期待妳回來！」