教育部國教署2019年成立青少年諮詢會，廣徵國中、高中職、實驗教育、大專院校學生參與。第5屆青少年諮詢會委員學生代表徵選即日起至明年1月18日開放報名，1999年至2011年出生青少年可報名。

教育部國教署表示，學生是教育發展最主要的主體，學生的回饋意見代表教育政策是否落實。國教署自2019年成立「青少年諮詢會」後，除透過提案討論並送交相關業務單位評估參採外，另會邀請參加各部會相關會議與活動，來給予符合兒少權益的教育政策及計畫，期待青少諮委員藉由參與公共政策的過程，增加公共參與實務經驗，擴展個人發展視野，培養思辨能力。

教育部國教署署長彭富源表示，青少年諮詢會不僅是提供一個廣徵青年教育公共事務之建言的平臺，更期待透過與學生代表互動交流及多元對話回應，經由民主教育的實踐來深化學生自治發展，達到鼓勵學生參與及保障其表意權的目標，讓學生公民素養與民主法治等觀念能持續深化。

關於青少年諮詢會報名資訊，可至教育部國教署官網（https：／／www.k12ea.gov.tw／）最新消息或友善校園學生事務與輔導工作資訊網-學生事務資訊網（https：／／reurl.cc／NGN2Eq）下載報名表格。