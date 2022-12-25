華南金（2880）近期股價突破季線，周K連5周收紅。中華民國退休基金協會於 近期舉辦「退休理財顧問 (RFA)」授證典禮，華南銀行作為首家導入RFA的公股銀行，本次新增123位退休理財規劃顧問，專業理財團隊再添生力軍。

隨著高齡化社會來臨，青壯族群如何累積財富，為退休預做準備，以補 足退休金缺口;及退休族群如何透過資產規劃，使既有財富保值與資產傳 承，將是人人必要面對之重要課題，為協助民眾了解退休金缺口與規劃退休安養保障，華南銀行自109年起持續因應台灣高齡化社會衍生的退休理財規劃需求，開辦RFA課程及「國際認證理財規劃顧問(CFP)」專班，鼓勵 行內同仁取得專業證照，以提供客戶全方位財富管理服務。目前華南銀行全行已有逾500位同仁取得RFA證照，以及逾180人取得CFP證照，榮獲公股銀行中取得RFA證照與CFP證照人數雙雙第一的佳績，更肩負起提供客戶理財、 退休規劃專業建議之重責，再次擦亮理財專業招牌。