日本新生代正妹聲優鈴木陽斗實在去（2021）年七月證實罹癌消息，在經過治療後今年仍復出工作，怎料十月病況突然惡化，昨（24）日驚傳離世，對此經紀公司也發出聲明證實，讓外界相當震驚。

鈴木陽斗實2017年為動畫電影《想要傳達你的聲音》配音當中琵琶小路乙葉一角受到關注，更讓她前途備受外界看好，怎料當她事業正要起飛時，去（2021）年一月突然宣布因身體不適暫停工作，直到同年七月才證實罹癌，而歷經11個月的治療，雖有些副作用但恢復得不錯。

然而，她更在2022年初宣布回歸配音工作，六月時還開心慶祝26歲生日，不料卻在十月病情突然惡化，在18日離世，而經紀公司也在昨（24）日平安夜宣布這個消息，令粉絲震驚及不捨。

事實上，在鈴木陽斗實離開前兩個月經紀公司在YouTube頻道上，發出一段她坐在鋼琴前自彈自唱自創曲的影片，片中可見她臉色看起來有些憔悴，而粉絲也認出她頭上戴的似乎是假髮，不禁讓粉絲心疼她這一年來的抗癌之路走得辛苦，如今離世消息傳出讓粉絲非常難過，而這段影片也成了鈴木陽斗實送給粉絲最後的禮物。