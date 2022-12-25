原國民黨高市議員曾俊傑24日宣布退黨並以無黨籍身分投靠民進黨參選副議長，曾俊傑25日出席高市議會就職典禮，他坦言自己的壓力很大，也對外說明此次退出國民黨的原因，他強調國民黨長期分裂，無論怎麼磨合都沒辦法，才會造成現在的結果。

曾俊傑指出，國民黨團長期分裂，本來會贏的選戰，卻因為提名過程不愉快，且黨內不聽地方聲音，才會造成現在的情況，他壓力真的很大，但是他認為民意代表不論是哪個黨派、位置都應以民意為優先，他已經退出國民黨團，未來會用無黨籍身分強力監督市府團隊，一起為高雄打拚。

媒體問及國民黨可能以黨紀處理，曾俊傑表示，他24日已經發出退黨聲明，其他程序就交由國民黨黨內來處理，自己長期經營選區，發現其實有很多市民早已經厭倦藍綠惡鬥，所以他希望秉持中間路線，讓高雄更好，若有對高雄不利之處，他也一定會強力監督。

曾俊傑退黨投靠民進黨組成「民無配」，出乎眾人意料，對此，曾俊傑表示，這個過程其實相當複雜，會演變成這樣，也已成定局來不及了，退出黨團是因黨團長期分裂，再怎樣磨合都合不起來，他曾擔任黨團總召，但國民黨團一直不團結，才造成現在的後果，誰也不服誰。

曾俊傑進一步指出，相信黨團要團結才能一致對外，他也提到民進黨氣勢比較好，雖然關起門來講得很難聽，但對外卻都相當一致，這是他們黨性與國民黨不同的地方。他強調這次選舉兩黨不過半，勝負取決於無黨，兩黨誰先跟無黨結合就能過半。