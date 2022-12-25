台北市長柯文哲今天卸任，上午與新任市長蔣萬安一同出席宣誓就職暨交接典禮，柯粉在市府一樓高喊柯文哲總統好，柯今會後受訪表示，每天都很多事情要做，很多事情要解決，至於2024總統大戰如何保溫？柯說「平常心就好」，而柯文哲卸任後第一站先到雲林跑黨務行程。

今早典禮結束後，柯文哲步出市府時一路遭到柯粉簇擁包圍，柯粉高喊2024選擇柯文哲、總統好，但同時也有民眾抗議，場面相當混亂。

柯文哲說，民主社會本來就多元的聲音、有支持者，有反對者，他倒認為不是說反對，對方一定有什麼困難，就把它解決掉，有通暢的抗議管道，他們也可以進來講。

由於柯文哲即將返回台大醫院，談到台大是否安排課程，柯文哲指出，沒有，先回去報到，要先辦報到手續，一大堆工作要做。對於自己卸任市長一職，柯文哲認為，每天都很多事情要做，很忙啦，要做的事情太多了，柯也透露等下自己會去雲林，很多事情要解決。

至於卸任市長後將備戰2024，能量如何保溫？柯文哲說，「哎呦，平常心就好」，還對記者表示有機會會聽一聽對方意見，「你有什麼建議？」

台北市長柯文哲今天卸任，上午與新任市長蔣萬安一同出席宣誓就職暨交接典禮，柯粉在市府一樓高喊柯文哲總統好，柯今會後受訪表示，每天都很多事情要做，很多事情要解決，至於2024總統大戰如何保溫？柯說「平常心就好」，而柯文哲卸任後第一站先到雲林跑黨務行程。

今早典禮結束後，柯文哲步出市府時一路遭到柯粉簇擁包圍，柯粉高喊2024選擇柯文哲、總統好，但同時也有民眾抗議，場面相當混亂。

柯文哲說，民主社會本來就多元的聲音、有支持者，有反對者，他倒認為不是說反對，對方一定有什麼困難，就把它解決掉，有通暢的抗議管道，他們也可以進來講。

由於柯文哲即將返回台大醫院，談到台大是否安排課程，柯文哲指出，沒有，先回去報到，要先辦報到手續，一大堆工作要做。對於自己卸任市長一職，柯文哲認為，每天都很多事情要做，很忙啦，要做的事情太多了，柯也透露等下自己會去雲林，很多事情要解決。

至於卸任市長後將備戰2024，能量如何保溫？柯文哲說，「哎呦，平常心就好」，還對記者表示有機會會聽一聽對方意見，「你有什麼建議？」柯文哲聯訪結束後，替柯粉簽名、拍照。