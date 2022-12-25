新北市長侯友宜今日宣誓就職，他致詞時除強調要「以民為天」，更展現北台灣中心城市領導人氣勢指出，光新北好不夠，更要站在利他角度「給別人機會，我們才有機會」，與全台各縣市共好，讓中華民國更好，所以他鼓勵同仁到外縣市打拚，地方更要跟中央攜手合作，讓這塊土地更進步，用這樣力量讓新北成為光榮城市「這是我的決心也是我的態度」。

侯友宜表示，新北介接北北基桃，更串連新竹縣市，是千萬人口中心，四年來一不斷強調，新北願意分享資源，站出來利他，才會利己，這次選舉，北北基桃新竹縣市充分發揮這樣力量。

侯友宜強調，新北人才願意為大家所用，只要當事人願意，不管在哪裡都是為中華民國做事、為台灣做事，人才是台灣的不是新北的，很多人來跟他要人才，他都拉雙手讚成，甚至同仁猶豫時，他也會鼓勵，他更強調新北接棒團隊也都是他有信心的人才。

侯友宜說，他4年前出來選舉，就告訴自己最重要目的是要「好好做事」，不需要太多對立衝突，讓這塊土地不分你我、不分族群、不分黨派凝聚力量，新北就像台灣縮影，有城、鄉、山、海，怎麼做才做好，於是他上任後提出簡政便民、行動治理、智能城市，透過最快的行政效率，達到人民需要，招商一條龍則讓產業發展，並把用不到的抽屜法規廢除，重新再造新北。

「人民在哪我們就在哪」侯友宜強調，第一線是市府最大力量，眼睛不要永遠只到自己，沒有人民給力量，哪來做事與展現魄力，市民給他機會，他常自問「我做得夠嗎？」， 還有哪些要做得更好，就像日前路邊遇到一對年輕父母在擺攤位，開心向他說抽到公托，新北這些年做了120間，卻還是有人抽不到，代表他做得不夠多。

侯友宜說，也有菜市場年輕朋友向他要跟五股、林口公有市場一樣的環境，其他諸如銀髮俱樂部、社會住宅、日照中心、智能衛生所等，都更速度都還有距離，如何更簡單化，他都要認真更認真打拚做事情。

侯友宜說，他之所以跟里長、里民綁得緊緊，就是因為生活周遭的事物人民感受最深，民眾要的只是路平、燈亮、水溝通，不要積淹水、停電、打通瓶頸路段。

而在城市大方向，更透過跟國際接軌，朝永續城市往前走，新北透過聯合國SDGs跟國際連結。

侯友宜說，他永遠相信唯有團隊凝聚力量，才能發揮最大功能，選舉期間有很多不一樣聲音與批評他都虛心接受，但他願意包容與關懷，對於對手好的政見，該做就做。