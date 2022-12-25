大陸放鬆防疫政策後，病例大爆發，也導致藥物十分短缺，甚至影響周邊國家。浙江日報報導，據浙江省經信廳、省衛健委和企業負責人表示，目前省級應急醫療物資保障組從外省採購的100萬片乙醯胺酚、4萬瓶布洛芬混懸液已經運達醫藥儲備倉庫，並將以最快的速度配送到全省所有醫療衛生機構，有效緩解孕婦、兒童發熱退燒藥緊缺的情況。

疫情爆發後，大陸各地出現搶藥潮，還出現偷藥亂象。有大陸網友發文，網購的布洛芬全數被快遞偷走，讓高燒的她無藥可吃。這並不是首例快遞偷藥，另一名網友說，上網買了抗病毒口服液，收到快遞盒後發現紙箱被挖洞。

也有網友貼出照片，指辛苦搶來的藥被快遞偷走，對方還好心留下一盒給他；還有網友懷疑快遞先撕開一小口，從裡面拿出物流單，如果上面有自己需要的藥物，就直接開更大的口偷藥。

另據中央社報導，有日本藥局藥師PO照，一名中國人一口氣買了24盒感冒藥，3萬多日圓」。該藥師說，大陸突然開放防疫政策，大陸的退燒、止痛藥、感冒藥都沒處買，在日本的大陸人狂買。

台灣方面，有許多台商反映，許多大陸友人都會託其帶藥至大陸。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，目前除了普拿疼之外，大量異常購買的現象已經擴大到其他同成分的乙醯胺酚藥品，如果狀況繼續嚴重下去，不排除比照口罩、快篩，用暫時性的實名制來管制購買。