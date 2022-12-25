各大投資機構近期密集調研包括PCB大廠臻鼎旗下鵬鼎控股、橫店東磁、創世紀等十餘家蘋果供應鏈。受蘋果手機組裝產能降低影響，11月鵬鼎、環旭電子等公司收入下滑，但機構認為，隨著蘋果手機市占率持續提升，蘋鏈企業有望受益，第四季業績表現仍然可期。

受富士康11月組裝產能降低影響，蘋果iPhone14系列產品出貨延遲，也影響蘋鏈公司當月業績。例如鵬鼎11月營收人民幣（下同）32.51億元，年減23％，月減28.2％。但中信證券預計，隨著富士康產能恢復，該公司12月營收有望恢復。

長城證券研報也表示，蘋果作為中高端消費電子代表性產品品牌，受手機整體行業需求下滑影響較小，因此對蘋鏈公司第四季業績表現，仍持樂觀態度。市場研究機構TrendForce數據顯示，預計iPhone市占率將從第三季的17.6％上升至第四季的24.6％。

此外，已有蘋鏈公司預告，2022年業績有好表現。大陸蘋果產品組裝大廠的立訊精密22日公告，預計2022年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤95.45億元～98.99億元，年增35％～40％。

立訓表示，從公司所服務的大客戶產品品類看，並未有太多關於市場消費能力的顧慮。大陸蘋鏈包裝公司裕同科技也表示，2022年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤14.24億～16.28億元，年增40％～60％。