被封為「韓國廚神」的南韓知名廚師白種元（백종원），因精湛的廚技加上在各大綜藝節目中以親民形象傳授各式韓式美食，受到大批海內外觀眾的喜愛，也因此被譽為「國民廚師」。但近日網路上卻驚傳他疑似積欠上百億韓幣卻無法償還而離世的消息，就連演藝圈好友鄭裕美、李瑞鎮都低調現身葬禮，令不少網友相當震驚。

南韓YouTube八卦頻道，近日以「白種元的遺憾消息」為標題，爆料白種元疑似積欠100億的債務（約新台幣2.4億元）並留下妻子與孩子便離世，就連曾與他合作過實境節目《姜食堂》的圈內好友李瑞鎮與鄭裕美（鄭有美）都知曉，並低調現身他的葬禮致意。由於白種元目前仍活躍於各大美食節目且持續播出中，因此死亡消息傳出後引起粉絲們的不安及恐慌，網路上也開始傳出各種謠言。

對此，白種元本人於24日透過旗下咖啡店品牌官網發出聲明，表示自己為了傳揚韓國飲食文化，人正在海外進行節目拍攝，但他知道最近有很多店主相當擔心他的狀況，因此想透過聲明傳達問候之意，表示「我能夠這樣隨心所欲在海外各地工作，都是多虧店主們的齊心協力。為了不辜負店主們的辛勞，就算精疲力竭我也會為品牌的好形象而努力，希望大家相信我繼續加油」，接著不忘強調「我非常非常好，身體也很健康。預祝大家新年快樂」正面破除網路上荒唐的死亡謠言。

而目前白種元在海外的拍攝已告一個段落，他也將準備歸國。網友得知消息後，氣炸表示「怎麼這麼多人吃飽太閒亂造謠」、「這種人一定要告」、「人家好好的在國外工作，哪裡死了？」、「嚇死人了，差點被騙」。