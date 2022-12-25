新北市長侯友宜昨喊話中央處理核廢料問題，民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農25日再度批評，國民黨候選人王鴻薇延役核二、核三廠政見空洞，更直言「候選人提出政見，不是聖誕節在許願」。

媒體詢問，侯友宜昨希望中央拿出方法處理核廢料，是否等同把問題丟給中央？吳怡農今上午前往台北市議會拜會民進黨團前表示，侯友宜不希望核廢料放在新北市，凸顯王鴻薇核二、核三廠延役政見空洞、缺乏可行性，「候選人提出政策、政見，並不是聖誕節在許願」。

吳怡農認為，候選人必須提出有用、可行的方案，對手卻只講出「核二核三廠延役」6個字之外，沒有說明如何延役，也沒有解決侯友宜最大的顧慮，也就是核廢料的處理。

針對團隊公布內部民調落後王鴻薇4.5個百分點，遭質疑刻意影響選情，他表示，民調結果顯示他接下來2個禮拜需要繼續努力，也代表社會大眾支持正向選舉。

對於是否想在最後2周靠辯論衝刺？吳怡農說，他的民調仍然落後，今天來市議會除了恭喜就職議員，也希望他們幫忙催票。過去數周自己針對國家安全、國家競爭力等議題提出具體政見，卻不見對手表達支持或不支持。

他強調，任何辯論和討論的最後對象是選民，自己現在是接受面試希望選民給他這份工作，不論對手表態或不表態，仍要堅持向選民報告，這也是為何今日下午舉辦「頭家來發問」。