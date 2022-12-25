大陸國務委員兼外長王毅25日在一場研討會上表示，中方堅決抵制美國錯誤對華政策，推動探索兩大國正確相處之道。他強調，中美之間脫不了鉤，斷不了鏈，尋求合作是必需而非選擇，共同為中美關係健康穩定發展搭建「四梁八柱」，夯實「堅實地基」。

據大陸外交部網站消息，王毅在「2022年國際形勢與中國外交」研討會上表示，世界要好起來，大國要做表率。大國如何相處，攸關人類前途。中國從對世界、對歷史負責的高度，積極推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。

王毅說，中方堅決抵制美錯誤對華政策，推動探索中美兩個大國正確相處之道。面對美方執意對華圍堵打壓挑釁，致使中美關係陷入嚴重困難，中方採取堅決行動，反制強權霸淩，同時開誠布公溝通，指明正確方向。

王毅表示，大陸國家主席習近平主席兩次應約與美國總統拜登通話，在印尼峇里島舉行3年來中美元首首次面對面會晤，剖析中美關係實質，畫出中方底線紅線，強調應摒棄你輸我贏、你興我衰的零和博弈思維，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調，按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。

王毅指出，兩國元首進行的坦誠深入溝通富有建設性戰略性，雙方都重視中美關係的世界性意義，都強調探索確立中美關係指導原則的重要性，都希望雙邊關係盡快止跌回穩，都同意有效管控分歧、推進務實合作。

王毅認為，拜登再次重申「四不一無意」承諾，並進一步表示美方不支持「兩個中國」或「一中一台」，不尋求把台灣問題作為工具遏制中國，美方也無意尋求同中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

王毅強調，事實一再說明，中美之間脫不了鉤，斷不了鏈。新形勢下，中美共同利益不是減少了，而是更多了。渲染競爭有百弊而無一利，尋求合作是必需而不是選擇。

王毅呼籲，中方敦促美方信守承諾，把拜登所做積極表態付諸行動，停止對華遏制打壓，停止干涉中國內政，停止損害中國主權安全發展利益。我們要求美方改弦更張，樹立客觀理性的對華認知，奉行積極務實的對華政策，共同為中美關係健康穩定發展搭建「四梁八柱」，夯實「堅實地基」。