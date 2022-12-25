彰化縣長王惠美宣誓就職後合影。（吳敏菁攝）

彰化縣政府25日舉行第19屆縣長宣誓就職典禮，縣長王惠美宣誓就職，經濟部長王美花擔任監誓人，王惠美感謝過去4年縣府團隊的表現給予支持與肯定，每張選票背後都是代表鄉親的託付與期許，並提出5大願景，包括爭取二林精密園區、彰化捷運和鐵路高架畫將積極推動，希望有突破性的進展。

彰化縣長宣誓就職典禮之後，縣府人事處旋即公布最新小內閣人事調動，由於彰化縣人口已下降低於125萬人門檻，副縣長名額只能1 位，副縣長洪榮章因個人生涯規劃求去，副縣長林田富續任，教育處長蔡金田新任、計畫處長由參議陳金哲代理，交通處處長由副處長許俊宏代理，其餘1級主管人事沒有變動，另外，青年發展處副處長由秘書郭秋君擔任。

監誓人經濟部長王美花表示，王惠美連任，代表多數民眾認同四年任期於彰化的基礎建設、招商引資、年幼照顧、長者長照等逐步推進。縣長新任期，如何將彰化縣做得更好，唯有中央地方攜手合作，中央會於各面向協助彰化縣，經濟部也會針對主管業務主持續推動，不論是哪一黨派執政，只希望大家都是真心為臺灣這塊土地努付出。

王惠美提出五大願景，第一「雙林起飛，彰化捷運」，彰化市農工大縣，除了農業及製造業外，未來將在員林田中社頭等鄉鎮發展農業生技產業，二林地區將是以機械工業為基礎，發展電動車產業鏈，吸引外地高科技人才進駐，同時彰化捷運也會繼續推動。

第二「綠色產業綠色經濟」從著重於再生能源的發展，推廣能源效率提升、再生水、儲能、綠能觀光等議題。第三「彰化都市再生」除了交通網絡以外，都市更新也是未來發展重心，除著眼都市機能改造，納入公民參與平台。第四「全齡全能社會福利」為了打造永續社福環境。第五「永續彰化循環經濟」未來包括水質、空汙改善、土壤淨化等都是未來會積極處理的課題。

王惠美強調，競選期間或許有不同的立場、政見，但是大家愛彰化疼惜彰化的心，是不分彼此的，未來縣府團隊將持續以創新、接地氣的思維來推動各項有感政策，與中央積極溝通爭取各項資源經費，與鄉親齊心打拚共同開創更美好的未來。