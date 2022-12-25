藝人劉畊宏前幾年舉家移居大陸，並在疫情時靠著自創的毽子操，主打在家也能健身，讓他一夕爆紅，網傳他的冠名費高達5百萬人民幣(約2207萬新台幣)，身家一夕飆漲。不過，隨著近期疫情解封，直播粉絲數大幅下降，劉畊宏也於日前返回台灣，同框不少大咖藝人。

日前，劉畊宏和老婆王婉霏飛往卡達觀看2022世足賽後，又回到台灣和一票老友們敘舊，夫妻倆同框吳宗憲時，只見劉畊宏穿著無袖背心，露出粗壯結實的手臂，笑說：「感恩有你這位大哥，平時都是我碎念別人，您一來我只有聽話的份」。除了同框吳宗憲外，劉畊宏也現身蔡康永的創作畫展，兩人不但開心合影，他還在社群平台寫下：「好久不見康永哥，祝畫展順利成功」，兩人的狀態看起來年輕又健康，令粉絲羨慕不已。

大陸網友們紛紛好奇為何劉耕宏曾經被萬千人追捧，如今卻掉粉無數，眾所皆知，因為現在疫情解封，大家工作恢復正常外，更有網友指出，劉耕宏目的性太強，也是其無法繼續維持熱度的關鍵問題。

最初劉畊宏直播間內，只有家人出鏡跳操。老婆與丈母娘的臨時出鏡，給人一種不但親民，而且溫馨接地氣的感覺。很多網友學跳操的目的，不單是強身健體這麽簡單，也是為了在特殊時刻，能通過集體跳操，來和家人間接維系感情。

劉畊宏的「毽子操」引起廣大粉絲迴響。(影片來源/鄭榆錚 YT)

這正是劉耕宏短時間內走紅的秘訣，也是維持熱度的流量密碼。反觀如今，摻雜了太多目的及功利性的行為，像是直播內身穿異域風情服裝，大紅大藍花里胡哨誇張至極，卻引來不少忠實粉絲的反感情緒。

事實上，劉畊宏的「毽子操」是借鏡華語天王周杰倫的歌曲《本草綱目》發想而成，充滿朝氣的口號與律動感的動作，一度成為全民運動，讓他的粉絲數從原先的700萬人暴漲至7000萬人，無奈如今因為疫情解封，直播粉絲數直線下降。對此，劉畊宏也表示這是好事，說明大家生活恢復正常，希望大家生活恢復之後不一定去他直播間，去戶外爬山騎車搞其他運動也很好，他已經很滿足能用行動表達他對運動的愛。