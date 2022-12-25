長者寒夜迷途找嘸路，大甲暖警視民猶親助返家。

寒流一波波襲捲而至！台中市政府警察局大甲分局海墘派出所，於夜間執行勤務時，在大安區大安港路與東西七路口，發現有一名76歲的長者在寒夜裡行走，經員警趨前關懷慰問後，視民猶親護送其返家，以免在寒冬中遭到風寒，危及身體健康，鄰居及家屬對員警熱心協助，深表謝意。

海墘派出所長許棋舜、警員林宥辰，日前於夜間執行巡邏勤務，看見一名騎士及老嫗行走在路中，經上前關懷，得知是該騎士民眾發現這名老嫗於寒夜中獨自行走，正值寒流來襲海風強勁，雖然老嫗無畏強風一直前進，但腳步踉蹌不穩，行走在路上險象環生，正打算向員警求助時，剛好遇見巡邏員警。

警方指出，76歲的汪姓老嫗自1人，在寒冬中已行走8小時，自中午外出後便迷路找不到回家的路，員警考量寒流來襲溫度不斷下探及老嫗身體狀況，遂帶返所安置並查證身分，因其言詞反覆又有重聽，溝通困難，僅能獲得少數訊息，無法辨識身分。

警方便聯絡多位轄區民力及資深員警探詢，在多方努力下，總算順利查到老嫗身分；老嫗雖與兒子同住，但因該兒子常借酒澆愁，對老嫗疏於照顧，同仁提供老嫗水及乾糧並讓其稍微休息後，聯繫家屬後護送其返家，家屬及鄰居對員警熱心協助，深表感謝。

大甲警分局長吳燕山表示，同仁能秉持「同理心」，積極為民服務之精神實為員警表率，殊值嘉許表揚，同時也藉此呼籲，家中有易走失親屬或年幼兒童，除了隨時關心外，也應掛上防走失手鍊及在衣服繡上姓名電話，以便能迅速聯繫通知家屬，避免發生危害。