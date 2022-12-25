國民黨桃園市長張善政今天宣誓就職。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長張善政今天宣示就職，他表示，上任後首要工作，包含政見中所提的營養午餐免費、體檢桃園市公共工程等工作，都會在100天之內啟動，讓桃園市民感受到改變。而對於宣誓就職的小內閣成員被諷為「桃朱隱園」，他則說宣誓就職以後，都是桃園的人，這個叫做「桃園隊」，過去的標籤不要往上貼。

張善政表示，上周市議會已經通過2023年的預算，政見裡提到的國中跟國小營養午餐免費沒有問題，還有要推動幼兒園大班也就是5歲學雜費全免，也應該可以做。另外，老人的三節禮金還有重陽節禮金調高，也都沒有問題。謝謝邱奕勝議長跟所有議員朋友、前一屆議員朋友的配合，會很把技術性的細節趕快確認就可以推動。另外，市民很關心的公共工程的安檢也會趕快組成相關委員會。

對於公共工程安檢是否是查前朝政府的弊案？張善政強調，這不是叫查弊案，重點是要讓市民朋友有一個放心、安心的公共空間可以去運用，出發點絕對不是查弊案，而是要確認公共工程品質，也要了解過去是什麼地方出問題，出問題也不一定就是弊案，可能是某些技術上疏失，怎麼樣改進才是重點，查弊案不是重點。

而卸任的桃園市長鄭文燦在交接時說，不論未來在什麼位置都會全力支持桃園，張善政則回應，對於鄭市長未來發展祝福他，他也講過一輩子都會替桃園打拚是他的DNA，將來不論他在什麼位置，未來一定還有很多合作空間。

而對於小內閣布局，外界也認為許多都是國民黨主席朱立倫的人馬，張善政則說，不應該用這種角度來看，這樣講也有很多侯友宜人馬在裡面，網羅這些人才過去在不同市長任內做過工作，這樣貼標籤不是很好，不管他們過去曾經與朱主席共事過，或是從新北侯友宜市長那網羅的人才，今天宣誓後就是桃園的人叫做桃園隊，過去的標籤不要往他們身上貼。