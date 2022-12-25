台中市長盧秀燕就職典禮中致詞時向市民保證，第二任市政團隊一定會讓台中更好，邁向幸福城市2連霸。（陳淑芬攝）

台中市第四屆市長宣誓就職暨一級機關首長布達典禮，市長盧秀燕與一級機關首長宣誓就職。（陳淑芬攝）

台中市第四屆市長宣誓就職暨一級機關首長布達典禮，市長盧秀燕（中）與副市長黃國榮（右）、王育敏（左）宣誓就職。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕今天就職布達典禮時，再度強調她是「媽媽市長」，市民是「市民家人」，是「厝內人」，感謝市民支持高票連任、並將交付給未來4年，她提出宣示未來十大施政方針包括不分黨派與族群、以民為本、陽光政治、力拚經濟等，並向市民保證，第二任市政團隊一定會做得更好，讓台中邁向「幸福城市2連霸」。

台中市第四屆市長宣誓就職暨一級機關首長布達典禮，25日上午8時市政大樓府前廣場舉行，由行政院政務委員張景森擔任監誓人，市長盧秀燕與一級機關首長宣誓就職。

盧秀燕以國台語穿插致詞表示，今天的天氣很冷，但是她的心很熱，市民帶來溫暖與力量。4年前的今天，她第一次宣誓就任台中市長所提出施政理念，是將台中市當成大家庭，全力守護與建設，市民就是「厝內人」，要用心照顧與服務，她習慣稱市民是「家人」。

盧秀燕說，感謝市民家人用選票讓她高票連任，如此高比例的支持度，讓她有一點點出乎意外，感謝對團隊過去4年的成績大力肯定、支持，也把未來4年交付給她，這是至高無上的榮譽 ，她會拚全力承擔重任來回應市民期待。

盧秀燕並宣誓未來4年的10大施政方針，包括不分黨派與族群、以民為本、陽光政治、力拚經濟、改善空品、重視教育、照顧弱勢、加大建設台中、城市安全、國際與智慧化等。

市府事前宣告就職典禮將發送「神秘彩蛋小禮物」則以影片揭曉，以競選帆布縫製成的「零錢包」，盧秀燕並在場發送，民眾排隊爭相索取。市府強調，透過「環保永續再利用」理念製成獨一無二「愛的禮物」，向「市民家人」致上謝意，並象徵市府與市民一起守護家園。